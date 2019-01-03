В ночь на 3 января в Киеве произошло жуткое убийство - в ходе конфликта мужчина ударил оппонента, от чего тот скончался. И пока нападавший сдался в полицию самостоятельно, появилось видео момента убийства.

Все произошло по адресу улица Саперное поле, 12, возле ЖК "Французский квартал".

На видео видно, что на момент конфликта, кроме двоих его участников, находились еще люди. В ходе выяснения отношений один мужчина упал, а стоящие рядом люди бросились его поднимать, а позже оттянули в сторону и пытались привести в чувства. Однако, к сожалению, пострадавший скончался.

По предварительной информации, все было так: один мужчина гулял с собакой, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог. Конфликт продолжал развиваться и в какой-то момент мужчина с собаками ударил собеседника кулаком в голову, от чего тот скончался, захлебнувшись рвотными массами, то есть - биологической смертью.

Ранее мы писали о деталях убийства.