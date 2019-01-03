Исчезла 15-летняя школьница [ Редактировать ]
В четверг, 3 января, Криховцах под Ивано-Франковском исчезла 15-летняя девушка по имени Анна Ускова.
Около 7:00 утра девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Рост разыскиваемой - 170-175 сантиметров, волосы - русые длинные, глаза - карие.
Несовершеннолетняя была одета в розовую куртку, черную шапку и сапоги.
Если кому-то известна какая-либо информация о возможном местонахождении девочки, правоохранители просят сообщить по телефону спецлинии "102", или 096-135-04-54.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе пропал военный.
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