Боротьба з контрабандою залишається однією з найактуальніших тем в країні. На Одещині протягом минулого року було чимало скандалів щодо цього. Подекуди - навіть за участі активістів. На якій стадії розслідування найгучніші справи? Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Цигарки "Мальборо" під виглядом туалетного паперу! Цю контрабанду влітку минулого року виявили в Одеському порту. Вантаж прямував до Ізраїлю. Загалом тоді вилучили півмільйона пачок - майже на сімнадцять мільйонів гривень. Посилаючись на власні джерела в митниці, агентство "Уніан" повідомило: експедитором вантажу була компанія "Інтер Транс Лоджистікс". А цікава вона тим, що її співзасновником є відомий в Одесі активіст Віктор Берестенко.

"Я хочу сказать, что абсолютно недопустимо, когда общественную деятельность некоторые люди используют в своих личных целях для того, чтобы лоббировать свой бизнес. Для того, чтобы выстраивать определенные схемы, в том числе - уклонения от уплаты налогов", - говорить Ігор Шавров, юрист ГО "Українська асоціація транспортної логістики "Південна Пальміра".

Берестенко очолює громадську раду при Одеському управлінні Державної фіскальної служби та неодноразово звинувачував митників у корупції. Водночас, як зазначає інтернет-видання "Багнет", справжня мета діяльності Берестенка - лобіювання інтересів власного бізнесу. Про це говорять й інші громадські діячі. Зокрема, представники організації учасників бойових дій.

"То есть лоббируются интересы определенных организаций.Ппостоянно решается ряд вопросов компании Виктора Берестенко, который является главой этого общественного совета. Бизнес и общественная деятельность - две вещи несовместимые!", - говорить Тарас Коваль, голова ГО "Одеська обласна організація осіб з інвалідністю і учасників бойових дій".

І це вже не перший випадок, коли бізнес Берестенка фігурує в контрабандному скандалі. Минулої весни прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган повідомляла про викриття схеми незаконного імпорту в Україну автомобілів "Порше". Їх завозили з Об'єднаних Арабських Еміратів. І знову ж таки, за даними слідства, підроблені документи надавала компанія "Інтер Транс Лоджистікс". Ми спробували додзвонитися до Берестенка, аби почути його коментар. Але телефон не відповідає. Раніше ж Берестенко спростовував свою участь у контрабандних схемах. Але опоненти з громадської діяльності наполягають: його активність має комерційне обґрунтування. І зауважують: останнім часом робота Одеської митниці нормалізувалась.

"На сегодняшний день и Одесская таможня, и другие структуры наладили работу с бизнесом и на сегодняшний момент все процессы, связанные с растаможкой, проходят в штатном режиме, очень быстро и качественно и не вызывают нареканий", - говорить Ігор Шавров, юрист ГО "Українська асоціація транспортної логістики "Південна Пальміра".

На інформаційний запит активістів, у прокуратурі відповіли, що слідство щодо зазначених випадків контрабанди триває.