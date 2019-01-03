Масове рейдерство проти аграріїв. Напередодні Нового року одразу на сімнадцяти підприємствах заарештували майно і змінили директорів без відома власників агрохолдингу. Всі подробиці в матеріалі.

"- Подождіть не дзвоніть! Уїхали наші і всьо. Сказали не пускать!

- Как это ваши уехали? А мы шо, не ваши, или шо? Мы идем к себе на рабочие места".

Перший робочий день у Новому році для керівництва "Новгород-Сіверського елеватора" почався з "прориву" на робочі місця. Однак керівників не пустили. Кажуть: на підприємстві з'явився буцім-то "новий директор". Його призначили в "АРМИ" - Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

"Як би то єсть ухвали і рішення суду на передачу всіх активів підприємства в "АРМУ". Ніхто ніяких документів не пред'являв, ми і до даного часу не розуміємо, хто знаходиться на елеваторі", - говорить Олексій Калита, директор Новгород-Сіверського кластера групи "Росток-Холдинг".

"Рішення "АРМИ" мені, як адвокату компанії не надавалося щодо переходу даного майна під іншу особу в управління. Горбатюк Леонід Васильович. Він позначений тимчасовим управителем майна "Новгород-Сіверський елеватор", - говорить Сергій Воронюк, адвокат ПП "Новгород-Сіверські аграрні інвестиції" та ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор".

Ми вирішили зателефонувати, так званому, "новому" директору елеватора і з'ясувати, чому на території підприємства більше півсотні хлопців у спортивних костюмах і чому на підприємство не пускають законного директора.

"-Слухаю Вас.

- А ми хочемо зайти до вас на підприємство. Кажуть, що щось тут сталося, а нас охорона не пускає.

- Нічого не сталося. Все нормально.

- А ми хотіли б з вами поспілкуватись.

- Я зараз поки занятий пізніше, може через годинку".

"Через годинку" Горбатюк слухавку не взяв. Не захотіли спілкуватися й керівники "охорони".

"- Кажуть що рішення "АРМИ" було, чи є це рішення, і чи можете його показати?"

Рішення про арешт майна та передачу його компанії "АРМА" приймав Харківський районний суд. Однак, за словами адвоката, - це незаконно.

"Компанія "Росток" юридична адреса в місті Києві. Усі структурні підрозділи знаходяться в Чернігівській області частково і в Сумській області частково. Чому саме Харків, нам невідомо", - заявив Сергій Воронюк, адвокат ПП "Новгород-Сіверські аграрні інвестиції" та ТОВ "Новгород-Сіверський елеватор".

За словами адвокатів агрохолдингу, процесуальні дії навмисне перенесли до Харківської області.

"Ініціатор цього кримінального правопорушення, який зацікавлений в цьому кримінальному правопорушенні громадянин Грібов Яків Семеронович. Сам заявник Грібов в своїй заяві пише, що він не довіряє правоохоронним органам у місті Києві. Він не довіряє судам, які розташовані у місті Києві. Тобто чітка спланована лінія направити це кримінальне провадження саме до міста Харкова", - говорить Євген Білецький, адвокат групи "Росток-Холдинг".

За словами юристів, кримінальне провадження сфальсифіковане, а головна мета - перешкодити діяльності підприємств.

"Виключно втрутитися в право власності, законне право власності акціонерів, власників групи компаній і в такий спосіб позбавити їх можливості управляти своєю діяльністю і здійснювати законну господарську діяльність", - говорить Євген Білецький, адвокат групи "Росток-Холдинг".

Перші перепони своїй роботі працівники "Новгород-Сіверського елеватора" відчули ще восени. Тоді через рішення Харківського суду, під загрозою опинився врожай зерна.

"8 жовтня невідомі особи захопили елеватор, тобто призупинили роботу всіх юридичних підприємств. Не збирався ні урожай, не працювали працівники", - говорить Олексій Калита, директор Новгород-Сіверського кластера групи "Росток-Холдинг".

Не одразу потрапив на своє робоче місце і Сергій. Він працює менеджером із закупівель майже рік.

"Все сотрудники, которые здесь работают, собрались возле проходной. Потом нас начали запускать по трое, где-то через час наверное. При всем при этом нас записывали в непонятный журнал. В кабинеты нас не пустили", - розповідає Сергій Лакуза, менеджер із закупівель.

Кабінет Сергія опломбований не був. Однак попрацювати не вдалося.

"Подошли ребята, в ихнем присутствии я дверь открыл, сел за свое рабочее место. Над нами стал, я не знаю как его назвать, титушка. Интернета нету, 1С не работает", - говорить Сергій Лакуза, менеджер із закупівель.

Після обідньої перерви працівників на елеватор взагалі не пустили. А новий директор на камеру говорити відмовився і через чорний хід залишив підприємство.

Не змогли потрапити на робочі місця й на іншому підприємстві "Росток-Холдингу" в Ічні. Там всі двері були запломбовані, а офіс зайняли десятки "тітушок" у камуфляжі.

"- Будь ласка, проходьте. Це працівники підприємства!

- Стоп! Стрелять будем! Назад, я сказал".

А це вже інше підприємство агрохолдингу в сусідньому Глухові. Його охороняли десятки хлопців у спортивних костюмах та зі зброєю в руках.

"Люди стоять зі зброєю. Вони погрожують вбивством. Мені погрожують. Я не хочу, щоб на мене цілились із зброї".

Працівників на елеватор не пустили і заявили, що керівника підприємства звільнено. Натомість призначили нового, знову ж таки, згідно з рішенням "АРМИ". Загалом під дію постанови про передачу майна потрапили 17 підприємств "Росток-Холдингу". В компанії переконані - це рейдерське захоплення.

"Рейдерська атака, яка вже триває більше трьох місяців на групу компаній "Росток-Холдинг". Без конкурсу, без оцінки майна, без повідомлення власників про передачу, відбувається внесення змін в реєстр з порушенням цього порядку", - говорить Андрій Шваб, заступник генерального директора групи "Росток-Холдинг" з правових питань.

"Cкоро нові президентські та парламентські вибори. Ну таке враження, що проблеми людей вже нікого не цікавлять. Тобто всі зосередились на передвиборчій кампанії, і планують як її будуть проходити. Але без втручання вищих керівників держави, ці правоохоронні органи вони адвокатів не почують", - говорить Євген Білецький, адвокат групи "Росток-Холдинг".

Ми надіслали запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами з метою з'ясувати, яким чином приймалося рішення про зміну директорів на підприємствах і чи проводилася перед цим оцінка майна і торги за нього. Однак відповідь поки що не отримали.