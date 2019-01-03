На Прикарпатті лісники врятували від смерті яструба. Виявилося, що птах прилетів в Україну аж із Фінлядії. Як пернатий зараз почувається та як він опинився за дві тисячі кілометрів від дому? - з'ясувала Жанна Дутчак.

"Ось у цьому місці в напівсівшому стані я побачив яструба, в якого були крила опущені, і голова".

Знесилена й голодна птаха навіть не намагалася тікати. Пораненого хижака, каже лісничий, знайшов випадково. Того дня отримав повідомлення, що з цього місця невідомі незаконно вивозять деревину. Шукаючи браконьєрів, і натрапив на яструба.

"І це просто диво так сталося що її не з'їли лиси чи куниці. Бо в такому стані є здобич якраз для таких, чи для бродячих собак. Ніякого супротиву вона б не чинила. Якщо б ще пару годин вона могла б від переохолодження навіть", - говорить Петро Пліхтяк, лісничий Косівського лісництва.

На нозі в пернатого було кільце із позначкою фінського зоомузею. Виявилося, що птах - самка яструба великого, і прилетіла вона на Прикарпаття аж із Фінляндії. Їй лише два роки, встановити це вдалося по очах. У молодих птахів - вони яскраво-жовтого кольору. В Європі цей вид під охороною, полювання на нього заборонене. Чому яструб прилетів в Україну? Фахівці мають свої припущення.

"Якраз зараз починається період за два місця до брачного періоду. Кінець березня - початок квітня вони починають будувати гнізда і, я думаю, що вона прилетіла сюди, щоб знайти собі пару і дати потомство у нас в Україні", - говорить Петро Пліхтяк, лісничий Косівського лісництва.

Яструба оглянули ветеринари. Травми виявили незначні - голови, грудної клітки, а також загальну втому. Та загрози життю вже немає.

"Це дуже лагідна птаха, і дуже розумна. Розуміючи що їй надають допомогу вела себе тихо як лагідна дитина. Вдячними очима дивилася на тих лікарів які її оглядали", - говорить Петро Іванишин, головний лісничий ДП "Кутське лісове господарство".

Випускати птаху на волю, кажуть зоозахисники, зарано. Через знесилення і травми - та не в силах самостійно полювати і здобувати собі їжу. Тому одразу - загине.

"Це хижий птах, тому він полюбляє свіже м'ясо, ми годуємо свіжим м'ясом, а також лікарі приписали комплекс вітамінів для швидшого одужання її".

До повного одужання фінський яструб житиме в центрі реабілітації диких тварин. Про те, що його знайшли, лісники вже повідомили колегам із зоомузею в Гельсінкі, сподіваються, що разом будуть вивчати цей унікальний феномен.