Вибухи на Тернопільщині. Два випадки - за один день. Перший пролунав учора в житловому будинку в обласному центрі. У квартирі на той момент було четверо осіб. Одна людина - загинула, решта - поранені. За попередніми даними, вибух стався через необережне поводження з гранатою.

З цієї ж причини здетонував і боєприпас у селі Колодіївка. Там зібралася компанія молодих людей. Один із хлопців приніс гранату, а дівчина випадково зачепила чеку. Постраждали п'ятеро людей.

"З місця події чотирьох людей - 2 хлопців і двох дівчат забрали родичі і швидка медична допомога. Один хлопець втік. Ми його знайшли, в нього також були серйозні тілесні ушкодження. Він доставлений у медичний заклад. Йому проведено оперативне втручання, є проникаючі поранення грудної клітки", - говорить Олександр Богомол, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Діти хороші, діти добрі. Я не розумію що. Можливо, діти не мали де дітися. Але для чого їм була та граната, я без поняття. Де вони її взяли? Саме перше, мене хвилює де вони взяли ту гранату. Чому вона в тих дітей в руках?", - говорить Анатолій Комуніцький, директор Колодіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.