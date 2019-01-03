"Шатдаун" у США може тривати ще багато тижнів

"Шатдаун" у США може тривати ще багато тижнів. Трампу і конгресменам знову не вдалося домовитися щодо надання грошей на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Тим часом у країні через брак коштів закривається дедалі більше держустанов. Подробиці розкаже Олексій Пшемиський.

Без компромісу. Вперше за 12 днів, які Америка живе без бюджету, президент Трамп зустрівся з конгресменами. Переговори провели в секретній кімнаті Білого дому для військових - без камер. Утім, вийшовши до журналістів, глава Білого дому більше говорив про власну політику, аніж про "шатдаун". На тлі плакату з написом "Санкції дедалі ближче" - на кшталт реклами відомого серіалу "Гра престолів" - він знову дорікнув європейцям за те, що мало витрачають на оборону в НАТО.

"Я кажу їм: "Вибачте, але треба платити більше". Тому я непопулярний в Європі, але скажу вам, я легко міг би стати президентом будь-якої європейської країни", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Трамп дав пресі також урок історії. Заявив: СРСР мав повне право вторгатися в Афганістан, але саме це, на його думку, і зруйнувало Радянський Союз.

До "шатдауну" дійшов лише наприкінці довгої прес-конференції - заявив, що домовитися не вийшло.

""Шатдаун" триватиме стільки, скільки необхідно. Я готовий і думаю, американці знають, що я правий. Ми просимо 5,6 мільярда на стіну. Ми за місяць більше витрачаємо на Афганістан", - заявив Дональд Трамп, президент США.

У Конгресі натомість запропонували Трампу лише мільярд 300 мільйонів і сьогодні ж відновити роботу уряду. І нагадали його ж обіцянку, що за стіну заплатить Мексика, а не США.

"Я прямо запитав його: "Пане Президенте, назвіть хоча б одну причину, чому ви маєте продовжувати "шатдаун"?" Але він не відповів. Сподіваюся, їм вистачить розуму не тримати в заручниках мільйони американців заради власних політичних амбіцій", - заявив Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті США, Демократична партія.

Тим часом Америка вже 13 день живе без бюджету. Не працюють Держдеп, Департамент внутрішньої безпеки, Мін'юст. Зачинені майже всі Національні парки - нема кому прибирати сміття й чистити вбиральні.

У Вашингтоні від учора стало значно менше людей. Після держустанов - додому співробітників відправили і майже всі музеї. Закінчилися гроші. Тут висять ось такі написи: "Зачинено через "шатдаун". Вибачте за незручності".

Туристи засмучені.

"Треба все відкрити, адже люди проїздять, наприклад, як я, із Алабами прилетіла сюди. І нічого не побачу, гроші на вітер", - жаліється Сара Еліс, туристка з Алабами.

"Дуже погано, що дійшло аж до такого, потрібно шукати компроміс, треба якось домовитися", - говорить Ральф Снейк, турист із Вісконсину.

Компроміс шукатимуть ще два дні. Наступна зустріч Трампа і конгресменів у п'ятницю. Та от більшість експертів кажуть: конфлікт тепер може затягнутися на тижні. Адже суперечка Трампа й демократів вже давно перейшла від стіни у вимір політичний. Для глави Білого дому боротьба з нелегалами - частина нової передвиборної кампанії на 2020 рік. І його головні опоненти навряд чи стануть просто так платити за це.