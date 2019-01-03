Україна потерпає від негоди [ Редактировать ]
Через погіршення погодних умов 4-5 січня в Україні патрульна поліція перейде на посилений режим роботи. В середньому щодня працюватимуть понад півтори тисячі правоохоронців. А в "Укравтодорі" закликали керівників областей, де очікується погіршення погоди, перекривати рух основними дорогами. Що сьогодні відбувалось у регіонах? - дивіться в нашому сюжеті.
На Черкащині через замети застрягли дві бригади швидкої допомоги - у Смілі та Золотоніському районі. Витягати їх довелося рятувальникам.
"Виїхали на місце рятувальники, звільнили автомобілі, в яких були тяжкохворі люди. Зараз фактично всі дороги в області проїзні, але є певні ускладнення на підйомах-спусках", - говорить Костянтин Проценко, речник начальника ГУ ДСНС У Черкаській області.
Слизько не лише на трасах області, а й у самих Черкасах. Тож ходити по тротуарах досить небезпечно. Катерина послизнулася, коли виносила сміття. Зламала руку. Й зустрічати Новий рік довелося в палаті травматології.
"Багато людей зараз падає дуже, ніде не посипана дорога взагалі, виходиш - каша, лід, не побачиш і послизнешся", - говорить Катерина Пастушенко, жителька Черкас.
Більше тижня у травматологічному відділенні лікарні швидкої допомоги повно пацієнтів. Щодня сюди надходять по 70-80 містян.
"Перелом без зміщення , загіпсований і ось результат. Каста - треба було оперувати 100%".
Через такий наплив людей лікарі змушені робити операції цілодобово, а медперсоналу, кажуть, катастрофічно не вистачає.
"Персоналу важко дуже. Навантаження в 2-3 рази більше ніж звичайно, а ніхто ж персоналу не додає, і так люди працюють ось в такому посиленому режимі. Важко, але справляємось", - говорить Віталій Григор'єв, лікар-ортопед Черкаської міської лікарні №3.
Через слизьку дорогу велика аварія сталась у Львівській області. На трасі "Львів - Шегині" у ДТП потрапили два мікроавтобуси та бензовоз. Загинули водій і пасажир однієї з автівок. Ще десятеро людей - отримали травми. Вантажівку розвернуло, і вона заблокувала проїзд. Величезну чергу машин зняли на відео очевидці.
"Сталося ДТП. Так, як бачите дорога не розчищена, голольод. Всі маршрутки у напрямку Львова стоять".
Правоохоронці порушили кримінальне провадження.
"Порушення правил безпеки дорожнього руху, а також за статтею 288 ККУ. Це порушення правил норм і стандартів щодо убезпечення дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років", - говорить Світлана Добровольська, прес-секретар ГУ Нацполіції у Львівській області.
І це не єдина аварія, що сталася в області. Фото ДТП та засніжених доріг - люди активно викладають у соцмережі.
Знову неготовими до негоди виявились і прикарпатські дорожники. Багато шляхів в області - не посипані і через ожеледицю стали непроїзними. Біля села Пістинь через слизьке покриття машини не могли виїхати на підйом і зупинялися на узбіччі. Деякі автівки людям довелося просто штовхати.
Снігопад на Прикарпатті не припиняється цілий день. Дорожники повідомили, що переходять на посилений режим роботи, допомагатимуть їм військові.
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