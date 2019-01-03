Ежедневно по всему миру проходит не одна сотня самых разных спортивных соревнований. Все они стоят того, чтобы на них побывать, ну или хотя бы посмотреть запись.

Ведь каждое спортивное состязание - это торжество человеческого духа и способностей. Однако разумеется, ни у кого из нас нет времени, чтобы следить за всеми соревнованиями мира.

В видео собрано 15 самых невероятных и поразительных спортивных моментов, которые вы просто обязаны увидеть.

Ранее мы писали о том, что семья Шумахера сделала заявление.