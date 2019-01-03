Топ-15 невероятных случаев в спорте (видео) [ Редактировать ]
Ежедневно по всему миру проходит не одна сотня самых разных спортивных соревнований. Все они стоят того, чтобы на них побывать, ну или хотя бы посмотреть запись.
Ведь каждое спортивное состязание - это торжество человеческого духа и способностей. Однако разумеется, ни у кого из нас нет времени, чтобы следить за всеми соревнованиями мира.
В видео собрано 15 самых невероятных и поразительных спортивных моментов, которые вы просто обязаны увидеть.
Ранее мы писали о том, что семья Шумахера сделала заявление.
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