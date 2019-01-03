Китай рассчитывает высадить людей на Луне в 2022 году. Фото CNSA

Национальное космическое агентство Китая заявила о посадке космического аппарата на обратную сторону Луны. Модуль "Чанъэ-4" сел на спутник Земли и уже готов к выполнению работ.

Луноход прилунился в кратере Карман ночью второго января, осуществив первую мягкую посадку на таинственное лунное полушарие в истории исследований космоса.

После спуска на поверхность Луны, зонд "Чанъэ-4" отправил снимок так называемой "темной стороны" естественного спутника Земли.

Луноход проведет шесть экспериментов для Китая и четыре эксперимента для других стран. В них входят низкочастотные радиоастрономические исследования, цель которых воспользоваться отсутствием помех на дальней стороне спутника Земли. Также ровером будут проведены минеральные и радиационные тесты.

Ранее зонд NASA New Horizons приблизился к границам Солнечной системы.