Протесты во Франции: арестован один из организаторов "желтых жилетов" [ Редактировать ]
Во Франции арестовали одного из организаторов протестов "желтых жилетов" водителя Эрика Друэ.
Об этом сообщает Le Figaro.
Как сообщатся, ему предъявлены обвинения в "организации мероприятия без предварительного уведомления".
По данным издания, Друэ был задержан накануне по пути на Елисейские поля, где должны были собраться его сторонники.
Ранее он записал видео с призывом провести акцию и обнародовал его в Facebook.
Отмечается, что 22 декабря Друэ также был задержан в ходе акции "желтых жилетов" и помещен под стражу за "ношение запрещенного оружия" и организацию беспорядков.
Его приговорили к судебному контролю и запретили носить оружие.
Ранее мы сообщали о том, что во время протестов в Париже атаковали Украинский культурный центр.
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