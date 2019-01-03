"Жовті жилети" вимагають відставки Еммануеля Макрона

Глухий кут французького президента Еммануеля Макрона. Ніякі обіцянки про зниження податків чи підвищення зарплат не допомогли - "жовті жилети" продовжують свої протести. Тим часом у Брюсселі розглянули французький бюджет на наступний рік, і від закладеного дефіциту - не в захваті