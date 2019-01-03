В российском Новочеркасске обрушилась стена четырехэтажного дома. Из здания эвакуировали 15 человек, пока информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 18:50 по московскому времени 3 января по адресу город Новочеркасск, улица Буденовская, 156, произошло обрушение части стены административного здания. Здание четырехэтажное, нежилое", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отмечают, что часть здания, где произошел обвал, еще не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров.

"На первом этаже его находилось отделение "Сбербанка", не работавшей уже больше 1,5 лет. Рядом с обвалившейся частью расположенный боулинг-клуб", - отметили в российском ведомстве.

Всех посетителей клуба эвакуировали. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.