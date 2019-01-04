На сколько в Украине выросла зарплата военных [ Редактировать ]
Зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30%. Об этом свидетельствуют данные в сравнительной таблице, которое распространила пресс-служба 72 отдельной механихованои бригады (омбр) имени Черных Запопрожцив.
Если раньше водитель получал 7300 гривен, то теперь уже за это января он получит 10167 гривен. Наводчик и пулеметчик, получавших ранее 7623 гривны, теперь будут ежемесячно 10181 гривны, более чем 2,5 тысячи больше.
Что касается других должностей, то они будут иметь повышение выплат при выслуге определенного количества лет. Для механка-водителя, старшего водителя и гранатометчика выслуга составляет 1 год.
Для командиров отделения, боевой машины и танца выслуга составляет 2 года. Аналогичный срок - у главного сержанта взвода и роты.
Командиры взвода (выслуга 5 лет) и роты (10 лет) будут получать 13 945 гривен и 15 379 гривен соответственно.
Но больше зарплата вырастет в военных, имеющих выслугу 20 лет - их должностные оклады достигнут выше 20000 гривен. Почти 6,8 тыс гривен увеличится зарплата у командира бригады - военнослужащие на этих должностях будут получать ежемесячно почти 24,7 тыс. гривен.
Ранее мы писали, что доход украинцев стремительно растет.
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