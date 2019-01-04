На горнолыжном курорте украинцы упали с подъемника (фото) [ Редактировать ]
Во время подъема на горнолыжном курорте Драгобрат у подъемника слетела подставка для лыж и сноубордов, и туристы упали вниз.
Об этом рассказала потерпевшая Анна Самородова на своей странице в Facebook.
По ее словам, она со своим другом села на кресельный подъемник Вершина и у него через 15-20 метров вылетела деталь, что стало причиной падения с подъемника. При этом подъемник никто не остановил, чтобы достать людей.
"Мало того, что мы застряли в этом снегу, упали на железяку, нам снизу сотрудники Драгобрат кричат: "отползите оттуда, уберите головы, тут люди едут", - написала Самородова.
Днями ранее в Италии на горнолыжной трассе после падения погибла 9-ти летняя девочка.
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