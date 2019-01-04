Солнечные и лунные затмения играют значительную роль в астрологических прогнозах. 2019 год начнется с затмения Солнца - 6 января. О том, как провести день и чего опасаться пишет УНИАН.

Астрологические особенности солнечного затмения

Солнечное затмение 6 января будет частичным - то есть, диск Луны лишь немного закроет от нас Солнце. Но энергетический всплеск это астрономическое явление, тем не менее, повлечет весьма значительный. Причина этого - в особенностях затмения. Знак зодиака, в котором будет Солнце на момент затмения - Козерог. Влияние энергетики затмения особенно сильно за сутки до события и в течение недели после него. Солнечное затмение 6 января 2019 начнется в 05:28 по киевскому времени.

Его увидят жители северо-восточной Азии (включая Японию, Северную и Южную Кореи и восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), а также востока Монголии.

Ситуация в январе будет усложнена грядущим "коридором затмений".

Первое затмение - солнечное - состоится 6 января, а второе - лунное - 21 января. Период между затмениями будет наиболее сложным. В эти дни могут приниматься какие-то неблагоприятные судьбоносные решения. Потому лучше в этот период не принимать важных решений и не предпринимать серьезных действий, которые могут во многом определить события на будущее.

В январе будет сложно контролировать свои действия, потому весьма возможны импульсивные поступки, серьезные ошибки, совершенные из-за спешки. В особенности это может происходить в периоды затмений, то есть 3-9 января и 18-24 января. В период солнечного затмения 6 января эксперты советуют больше доверять своей интуиции.

Что категорически не рекомендуется делать во время затмения

Поездки и путешествия в это время будут опасны, также нежелательно управлять любым транспортом.

Важные решения и попытки изменить жизнь в это время будут не только бесполезными, но и вредными для вашей жизни.

Не выясняйте отношения с кем-либо, а также не меняйте круто личную жизнь (свадьба, помолвка, развод, переход на новый уровень и так далее).

Избегайте крупных покупок, а также серьезных финансовых операций.

Старайтесь избегать большого скопления людей, а также не ввязывайтесь ни в какие-либо конфликты, ведь они способны перерасти в нечто большее.

Затмения нельзя назвать однозначно плохим явлением, ведь оно несет в себе много и полезного. А если быть чуточку предприимчивее, то можно вынести и огромную пользу.

Ваша главная задача в это время - это беречь свою нервную систему и успокоить себя. События любого затмения, будь то Солнечное, или Лунное, носят судьбоносный характер. И хоть вам некоторые моменты могут показаться незначительными, на самом деле именно они задают общий настрой будущего. Поэтому так важно где-то зафиксировать основные события этого периода, а потом тщательно проанализировать их и продумать возможный исход. Так вы сможете скорректировать плохие перемены и увеличить эффект хороших последствий этого явления.

Очень хорошо и полезно совершать медитации и заучивать различные аффирмации (короткие напутствующие и ободряющие фразы). Это поможет вам успокоиться и обрести гармонию внутри себя. Кроме того, подобные духовные практики - хороший способ показать Вселенной, чего вы хотите и о чем мечтаете.

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