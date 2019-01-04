Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным снимком на своей странице в Instagram.

На этот раз она выложила в сеть фотографию из бассейна, где сидит спиной к камере.

"Мы начали наш отпуск", - написала она на испанском и добавила хэштег #попакакуким.

Продюсер Насти, Потап также находится в теплых краях. Артист встретил Новый год в Египте. Он похвастался фото с отеля курортного Шарм-эль-Шейха. Также показал вид с балкона своего номера, откуда открывается впечатляющий пляжный пейзаж.

Ранее мы писали о том, что фото живота "беременной" Насти Каменских шокировала сеть.