На Донбассе ранен украинский военный [ Редактировать ]
На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В целом в течение суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.
"Опорные пункты наших войск дважды были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении вблизи населенного пункта Зайцево на Горловском направлении", - добавили в пресс-центре.
Отметили также, что в ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства. Разведка сообщила, что в результате двое боевиков получили ранения.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня", - отметили в ООС.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе пропал военный.
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