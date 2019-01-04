4-5 января во многих областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Днем 4 января в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харковской областяхройдет сильный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/сек, местами в Приазовье 25 м/сек, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров. Ночью 5 января ожидается ослабление, а днем 5 января прекращение осадков и явлений.

Кроме того, в пятницу, 4 января, на дорогах страны гололедица, в Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/сек.

В ГСЧС отмечают, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый). Такая погода может привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет снежный "апокалипсис".