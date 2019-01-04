В Херсоне взорвали двух женщин [ Редактировать ]
В Херсоне во время празднования Нового года две молодые женщины подорвались на петардах, которые сами не покупали, и даже не планировали использовать. Об этом пишет Т.ks.ua.
Одна из них в возрасте 23 лет, праздновала вместе с родителями мужа на Забалке. В новогоднюю ночь хозяева вышли во двор, чтобы наблюдать за праздничным салютом.
Они пригласили с собой и гостью, причем кто-то вручил ей целый блок из нескольких подожженных не то петард, не то ракет, которые поочередно вылетали из своих гнезд.
Но последняя взорвалась прямо в руках у горожанки, и ее в трезвом состоянии отвезли в городскую клиническую больницу имени Афанасия и Ольги Тропиных.
Там пациентку оперировали на протяжении нескольких часов, и хирурги вынуждены были ампутировать несколько ногтевых фаланг.
Благодаря "заботливой" родне женщина стала инвалидом прямо в разгар праздника.
На Бериславском шоссе другая женщина в новогоднюю ночь тоже отправилась во двор многоэтажки посмотреть, как ее компания запускает петарды.
Такая "гремучка" отбилась от асфальта, и попала прямо в глаз 29-летней женщине.
"Глаз налился кровью и помутнел, им она теперь видеть не может. После стабилизации состояния ее намерены отправить в Одессу - возможно, офтальмологи смогут вернуть ей зрение", - говорит главный врач "Тропинки" Леонид Ремыга.
Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области девочка умерла во время новогоднего представления.
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