Жители Мелитополя наткнулись на отвратительную находку. Об этом пишет Gazeta.zp.ua.

Так, в одном из районов города жители заметили у дерева в куче мусора кости, мясо и другие останки животных, все это было перемешано с окровавленным картоном.

Так, видимо, весь этот мусор оставили после себя предприниматели после предновогодней ярмарки.

Ранее мы писали о том, что в Бердянске на "похоронах" нашли клад.