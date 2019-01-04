Кровавое месиво: в Мелитополе обнаружили гниющие останки (фото) [ Редактировать ]
Жители Мелитополя наткнулись на отвратительную находку. Об этом пишет Gazeta.zp.ua.
Так, в одном из районов города жители заметили у дерева в куче мусора кости, мясо и другие останки животных, все это было перемешано с окровавленным картоном.
Так, видимо, весь этот мусор оставили после себя предприниматели после предновогодней ярмарки.
Ранее мы писали о том, что в Бердянске на "похоронах" нашли клад.
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