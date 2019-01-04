В Украине появились две партии и общественная организация - клоны "оппозиционного блока": "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", "Всеукраинский оппозиционный блок" и ОО "Оппозиционный блок". Все они созданы "группой Вилкула-Колесникова-Новинского". Об этом заявил юрист, руководитель Киевской городской организации "оппозиционного блока" Александр Пузанов.

Он отметил, что согласно данным Единого реестра общественных формирований, "Индустриальная партия Украины" 22 декабря 2018 года была переименована в "Оппозиционный блок - Партия мира и развития", председателем партии является сотрудник "Метинвеста" Виталий Кисель. Соответствующую смену названия зарегистрировал Минюст.

"Всеукраинский оппозиционный блок" был зарегистрирован Минюстом 28 декабря 2018 года путем переименования партии "Украинская перспектива". Ее председателем был и остается Владимир Заклецкий - адвокат из Кривого Рога, близкий к мэру города Юрию Вилкулу (отец народного депутата Александра Вилкула).

Кроме того, в декабре 2018 года в Днепропетровске одна из близких к Вилкулу общественных организаций изменила свое название на "Оппозиционный блок", и это изменение наименования также было зарегистрировано Минюстом.

Таким образом, власть помогла рейдерам создать сразу три клона "оппозиционного блока" для того, чтобы незаконно использовать бренд партии на выборах и помешать самому рейтинговому оппозиционному кандидату Юрию Бойко выйти во второй тур президентских выборов.

"Бренд "Оппозиционный блок" рейдерская "группа Вилкула-Колесникова-Новинского" пытается банально украсть путем клонирования, и в этом воровстве открыто учувствует власть, регистрируя через Минюст такие клоны один за другим", - отметил Александр Пузанов.

Отметим, что избиратели одобрительно восприняли создание оппозиционного объединения. Так, согласно последним декабрьским социологическим опросам, "оппозиционная платформа - За жизнь" - среди лидеров в рейтинге партий. Она поднялась на второе место, ее поддерживают 11,1% респондентов. На первом - "Батькивщина" с рейтингом 16,7%, третье - у партии "Слуга народа" с результатом 10,8%.

Опрос проводился центром "София" с 16 по 25 декабря 2018 года. Всего были опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.