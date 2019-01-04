Убийство сотрудника Госохраны в Киеве: боксеру объявили о подозрении [ Редактировать ]
Прокуратура Киева объявила 36-летнему боксеру о подозрении в убийстве сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.
"ЧП произошло на улице Саперное поле на Печерске. Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в словесную перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте", - рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия и только вечером 3 января вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. Это 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу.
Боксера задержали. О подозрении ему объявили по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от семи до 15 лет лишения свободы.
Убийство сотрудника Управления госохраны произошло 2 января около 23.20 в Киеве на улице Саперное Поле, 12 на территории ЖК "Французский квартал". Умершему было 26 лет.
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