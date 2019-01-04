В Харькове нашли повешенным десятилетнего мальчика [ Редактировать ]
Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, которого нашли повешенным в сарае во дворе дома в с.Александровка Кегичевского района Харьковской области.
"Полицейские опросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Правоохранители выяснили, что мальчик учился в 5-м классе школы, расположенной в соседнем селе. В последнее время конфликтов в семье и со сверстниками у него не было.
Семья погибшего на учете полиции не находится, считается благополучной. В ней воспитывается еще четверо детей.
Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Ранее сообщалось, что ребенок попал в больницу из-за петарды.
по теме
Мужчина запустил новогодний фейерверк и остался без руки
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии
Во Львовской области ребенок попал в больницу из-за петарды
Мальчик получил телесные повреждения
На Донбассе ранен украинский военный
На Донбассе в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) в течение прошлых суток, 3 января, один украинский военный получил ранения
В Харькове жестоко убили двух иностранных студенток
На телах девушек обнаружены признаки насильственной смерти
Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв стремительно растет
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске возросло