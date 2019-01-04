Доставка еды из местного ресторана шокировала жителей Тернополя (фото) [ Редактировать ]
В Тернополе один из пользователей рассказал о доставке еды из заведения общественного питания в городе. Мужчина говорит, то, что заказывал и то, что ему привезли - совсем два разных блюда. Об этом сообщается на сайте города.
"Первый и последний заказ в 2019. На фото найдите что-то подобное (слева - сфотографирована доставленная пища, с правой стороны - фото с сайта). Интересует следующее: 1. Где делись яйцо и помидоры с "Карбонары"? 2. Знают в ресторане разницу между салом и беконом?", - написал человек.
В самом заведении пока никак не отреагировали на жалобу Тернополя.
Ранее мы писали о том, что любимое блюдо украинцев оказалось "ядом".
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