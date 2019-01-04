Топ-5 полезных утренних привычек [ Редактировать ]
Хотите максимально использовать свое утро, независимо от того, как сильно вы опаздываете на работу? Эти утренние лайфхаки настроят вас на успех. В общей сложности они займут пять минут вашего времени, так что вы сможете добавить их даже в самый напряженный утренний распорядок, пишет сайт Popsugar.
Не досыпайте
Это легче сказать, чем сделать, но поверьте нам, это работает. Если вы не будете нажимать кнопку повтора и начнете вставать сразу после срабатывания будильника, это поможет вам чувствовать себя менее уставшим.
Как это сделать: Установите будильник на то время, когда вы хотите встать, а не позже, чтобы вы не могли нажать кнопку "Отложить". Использование фитнес-трекера или приложения для смартфона, которое отслеживает цикл сна, может помочь вам проснуться в то время, когда сон наименее глубокий.
Делайте растяжку
Попробуйте разбудить свое тело несколькими упражнениями на растяжку, которые также улучшат пищеварение и помогут вам стать гибче (важный аспект, позволяющий избежать травм, независимо от того, насколько вы активны).
Как это сделать: хорошая новость заключается в том, что вы можете выполнять успокаивающие, заряжающие энергией растяжки, не вставая в постели.
Концентрируйте внимание
Даже люди, которые испытывают отвращение к медитации, могут извлечь выгоду из упражнений на концентрацию внимания. Не нужно тратить пять минут, пытаясь сосредоточиться на том, чтобы ни о чем не думать (хотя, если хотите, это работает). Просто делайте привычные вещи более осознанно, а не автоматически.
Как это сделать: Используйте это руководство для тренировки памяти и концентрации внимания, чтобы больше "присутствовать" в своих ежедневных делах.
Дышите
Несколько глубоких вдохов могут помочь вам сконцентрироваться и сосредоточиться на остальной части дня.
Как это сделать: практикуйте успокоительную технику дыхания, когда вы лежите в своей кровати, прежде чем встать.
Пейте воду
Первое, о чем вы должны подумать, когда просыпаетесь, это вода. Ночью организм теряет влагу, поэтому жидкость помогает разбудить ваше тело (и обмен веществ), выводя токсины.
Как это сделать: выпивайте стакан холодной воды утром, как только встанете с постели, или налейте себе кружку горячей воды с лимоном.
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