В Магнитогорске очевидцы засняли на камеру взрыв в маршрутке. Соответствующие кадры были опубликованы в Youtube.

Происшествие случилось 1 января. В Магнитогорске загорелось маршрутное такси. В результате происшествия погибли 3 человека.

До сих пор остаются не подтвержденными официально сведения о том, произошла ли стрельба во время происшествия.

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Ранее в Магнитогорске 31 декабря 2018 года прогремел взрыв в жилом доме.