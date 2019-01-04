В сети появилось жуткое видео взрыва маршрутки в Магнитогорске [ Редактировать ]
В Магнитогорске очевидцы засняли на камеру взрыв в маршрутке. Соответствующие кадры были опубликованы в Youtube.
Происшествие случилось 1 января. В Магнитогорске загорелось маршрутное такси. В результате происшествия погибли 3 человека.
До сих пор остаются не подтвержденными официально сведения о том, произошла ли стрельба во время происшествия.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика. Видеозапись предназначена для просмотра лицами, достигшими 18 лет.
Ранее в Магнитогорске 31 декабря 2018 года прогремел взрыв в жилом доме.
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