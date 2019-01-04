Украинский журналист и блогер Владимир Бойко сообщил, что экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко ограничил ему возможности комментировать или "тегать" политика на Facebook (отправил журналиста в "бан"). Причиной является авторская статья "Политик нового типа", где Бойко, который с 1990 года работает в жанре правовой журналистики и журналистских расследований, рассказал об источниках финансирования Гриценко. Об этом пишут "Українські Новини".

Автор утверждает, что реальным владельцем "Громадянської позиції" является Игорь Гелярович Пукшин - заместитель главы Секретариата Президента Виктора Ющенко (2006-2009). Пукшин в свое время держал в руках всю судебную власть в Украине (его преемником стал Андрей Портнов) и активно зарабатывал на назначениях на должности судей. В частности, автор напомнил, как арестованный в 2008 году судья Зварыч рассказывал следователю, что передавал в Секретариат Президента 100 тысяч долларов за назначение на должность председателя Львовского апелляционного административного суда. Партия зарегистрирована в 2005 году под названием "Могутня Україна" и приобретена и переименована спонсорами Гриценко в феврале 2010 года.

Журналист напомнил, что сам Гриценко в 2014 году называл одним из спонсоров проекта "Громадянська позиція" именно Игоря Пукшина, который также баллотировался в парламент по спискам партии "Громадянська позиція" под №14. Эту же информацию политик подтвердил в 2015 году в эфире программы "Люди.Hard Talk.LIVE" с Натальей Влащенко. После громкого поражения на выборах 2014 Игорь Гелярович не оставил свой проект и до сих пор помогает Анатолию Гриценко, единственный официальным источником дохода которого является работа преподавателем Киево-Могилянской академии - считает Бойко.

Также, автор напомнил, что к финансированию Гриценко снова активно включился бывший председатель правления, контролируемого Игорем Коломойским, ЗАО "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", Олег Канивец. Канивец также баллотировался в Верховную Раду по списку "Громадянської позиції" в 2014 году но в марте 2016 громко хлопнул дверью, заявив, что не видит "целесообразности находиться в политической силе, которая фактически превратилась в фан-клуб одного лица". Также Канивца возмутило венчание экс-министра обороны Гриценко с Юлией Мостовой в церкви Московского патриархата. Бывший соратник Гриценко называл это "позором и толерацией к церкви страны-оккупанта". Но сейчас Канивец передумал и снова сотрудничает с политиком, - утверждает автор.

Журналист Владимир Бойко также напомнил еще об одном спонсоре политика. В начале 2005 года Анатолий Гриценко способствовал освобождению из Лукьяновского СИЗО "известного киевского мошенника" Вячеслава Кредисова. Вскоре политик добился от Ющенко подписания Указа о назначении Кредисова (на тот момент был в статусе обвиняемого) на должность заместителя Министра обороны по финансово-хозяйственным вопросам. Кредисов после громких финансовых скандалов вынужден был оставить высокую политику, но напоследок рассказал журналистам, как он заносил Анатолию Степановичу деньги после удачных сделок по продаже военного имущества.

"Я достаточно долго финансировал личные потребности гражданина по имени Анатолий Степанович Гриценко, ежемесячно выплачивая ему около 25 тысяч долларов на общественно-политические потребности. Часть этих денег шла на развитие партии "Громадянська позиція". Однажды он мне сказал: я не могу зарабатывать деньги, но как политик должен ездить на хороших машинах, иметь уборщиц, охранников. Как правило, такие функции у "белых и пушистых" на публике политиков выполняют люди с экономическими функциями. Их выполнял я: давал пакеты, не спрашивая, на что они идут...",- возмущался в ноябре 2012 года Вячеслав Кредисов.

Также на собственной Facebook странице журналист-расследователь попросил общих знакомых передать Гриценко приглашение подписаться на его Телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе того, что автор будет писать о политике. Реакция самого Гриценко на статью пока неизвестна.