Предмет гардероба из прошлого возвращается в моду [ Редактировать ]
Еще во время недель моды, проходивших в крупнейших мировых столицах осенью, стало понятно, что с бойфрендами или высокими джинсами нам в самом ближайшем времени придется распрощаться. Об этом пишет "Сегодня".
Поскольку подиумы заполонили джинсы, популярные в конце 90-х - начале нулевых. Речь идет о брюках с заниженной талией, в которых в те времена можно было увидеть самых популярных звезд, начиная от светской львицы Пэрис Хилтон.
И заканчивая культовым коллективом Spice Girls, участницы которого попеременно надевали разноцветные джинсы, готовые, казалось бы, упасть в любую минуту.
В новом сезоне такие модели вернули Chanel, Tommy Hilfiger, Courreges, Versace, Alexander McQueen и другие бренды. И модные веяния уже подхватили такие звезды, как Белла Хадид, Эмили Ратаковски или Кендалл Деженнер. Так что, если в шкафу дома у родителей сохранилась парочка джинсов, которые вы носили в школе, самое время за ними съездить.
Ранее мы писали, какие имена вошли в моду благодаря песням.
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