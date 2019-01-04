6 января 2019 года в канун Рождества произойдет Новолуние и Солнечное Затмение в Козероге.

Больше всего оно отразится на знаках зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог. Но и на другие знаки зодиака затмение существенно повлияет. Общие рекомендации и влияние вы найдете в этой статье: Солнечное Затмение 6 января 2019 на Рождество

Овен

Затмение в 10 доме знака Овна предвещает этому знаку зодиака большие перемены, связанные с работой. Многие Овны будут ставить перед собой масштабные цели. Но вам придется существенно поработать. Затмение коснется ваших бизнес и карьерных амбиций. Оно может внести изменения в ваше восприятие работы и подходов к достижению целей.

Телец

Тельцам предстоит непростая задача. С одной стороны, Затмение Солнца принесет вам удачу и новые возможности. С другой, вам придется серьезно меняться самим и становиться более гибкими. А для Тельцов это непросто. Вам стоит обратить внимание на возможности обучения, расширения своего кругозора, новых знакомств. Затмение будет вносить элемент неожиданности в вашу жизнь.

Близнецы

Близнецам предстоит пережить очень эмоциональный и полный глубоких чувств период. Затмение в 8 доме Близнецов коснется многих тем. Одна из них - это тема финансов, особенно тех, которые вы получаете извне, от других людей. Вторая тема - это интимная жизнь, ваши скрытые переживания. Может казаться, что черные тучи собрались над вами, но это не так. После осознания всех уроков Затмения вы сможете увидеть ясный свет впереди.

Рак

Ракам затмение солнца несет перемены в личной жизни. Вам предстоит понять и осознать что-то, что касается отношений с второй половинкой, другом или партнером. Именно партнерских отношений коснется это Затмение. Оно может поднять вопросы вашей роли в паре, вашего умения оставаться собой и сохранять свою индивидуальность или же, наоборот, умения работать в паре и быть командой.

Лев

Львам предстоит по-другому посмотреть на свой быт, собранность, работу, уход за своим здоровьем. Может показаться, что ваша внешняя жизнь требует большей упорядоченности и организации. Вы будете больше внимания уделять мелочам. Затмение солнца будет менять ваше отношение к жизни и работе. Вам следует принять эти перемены в свою жизнь.

Дева

Девам солнечное затмение 6 января 2019 года принесет перемены в их любовные отношения, затронет тему самореализации. Представители этого знака зодиака всерьез могут задуматься о том, насколько искренне и комфортно они могут себя проявлять в отношениях. Многим Девам захочется внимания. Люди этого знака будут выделяться из толпы. Затмение несет перемены в вашу творческую жизнь.

Весы

Для Весов это будет период перемен, связанных с домом и семьей. Во многом изменится ваше отношение к этой важной части жизни. Могут произойти события, которые заставят вас пересмотреть свои ценности и приоритеты. Фундамент жизни - семья, выйдет для вас на первый план. Вам предстоит многое осознать в ближайшее время.

Скорпион

Для Скорпионов это будет период перемен, связанных с их местом в социуме. Скорпионам предстоит изменить свое отношение к жизни и общению. Затмение будет требовать от вас гибкости и готовности к переменам. Вам стоит обратить внимание на новые знакомства, возможность быть в центре событий, а также обучение и получение новых полезных знаний.

Стрелец

Для Стрельцов актуальной будет тема финансов. Представители этого знака зодиака смогут изменить свое отношение к деньгам и в итоге встать на путь обогащения. Возможно, произойдут какие-то события, связанные с финансовой частью вашей жизни. Именно материальные дела будут в центре вашего внимания в этот период. Важно помнить, что все перемены сначала происходят внутри нас.

Козерог

Козерогам предстоит пережить солнечное затмение в их знаке зодиака. А это значит, что вы будете в центре внимания. Многие Козероги встанут на путь славы и захотят показать себя. Но не спешите выходить из тени своей скромности. Эти влияния ненадолго, а вскоре вы поймете, что главный свет горит в вашей душе и не нуждается в представлении публике. Солнечное Затмение несет вам изменения в вас самих и осознании себя как личности.

Водолей

Водолеям предстоит окунуться в свой внутренний мир и начать проводить там огромную уборку. Многие скрытые чувства и эмоции выйдут для вас наружу. Это затмение предлагает вам побыть наедине с собой и осознать все, что таится в вашей душе. Водолеи могут открыть какие-то тайны о других людях и лучше узнать себя в этот период. Чтобы время Затмения прошло для вас легче, не пытайтесь подавить свои чувства и эмоции.

Рыбы

Для Рыб солнечное затмение 6 января 2019 будет периодом осознания своей роли в обществе. Возможно, вы задумаетесь о том, насколько искренне вы ведете себя в команде с другими, выражаете ли вы свою индивидуальность и ценят ли вас окружающие люди. Вопросы самореализации и места в социуме будут как никогда актуальными для вас. Затмение принесет перемены, которые помогут вам выразить свою уникальность и быть признанными.

Узнайте также, как привлечь удачу и богатство в солнечное затмение.