Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Перо

Вы привыкли мыслить широко. Ваши планы всегда грандиозны, у них есть только один недостаток - вы забываете о малом, о деталях. Вы - человек широкой души. Но бывает, что этим пользуются корыстные люди.

Рекомендуем вам быть более осмотрительным в выборе круга общения, ведь настоящим друзьям ничего не надо.

Птицы ­

Вы - романтичная натура. Склонны к поэтизированию отношений и жизни. Часто не обращаете внимания на реальность. Вам говорят, что "Вы летаете в облаках". С одной стороны, это неплохо, ведь романтиков сейчас не хватает.

Просто не забывайте, что за романтикой есть еще и будни, которые не так уж и романтичны. Иначе вас ждет много разочарований.

Облака

Вы спокойны, "как танк", созидательны и вдумчивы. Это прекрасно, но вашим близким порой может казаться, что вы недостаточно внимательны.

Все, что нужно, чтоб исправить ситуацию, ­- оказывать небольшие знаки внимания своим близким.

С вами уютно и надежно.

Лес ­

Вы мыслите не так как все, на все своя точка зрения и видение мира. Это хорошо, хотя порой окружающие вас не понимают. Но это не беда. У вас все будет хорошо.

Главное, чтоб вы не свернули с намеченного пути. Вам нужно чуть больше уверенности в себе.

Ваш главный девиз: "Спокойствие, только спокойствие".

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