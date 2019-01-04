Забавная белка украла еду и "взорвала" сеть [ Редактировать ]
Пользователь Twitterс ником @whatisnyопубликовал курьезное видео с перекусом белки. В ролике животное снято на дереве, спешно поедающим рулет с яйцом. При этом лакомство достигает половины размера самой белки, пишет The Mashable.
Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3— WhatIsNewYork (@whatisny) 2 января 2019 г.
Вероятно, белка стащила еду из ближайшего ресторана. Судя по тому, как она с ним справляется, это далеко не первый рулет в ее жизни.
Ранее мы писали, что панды устроили драку за дерево.
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