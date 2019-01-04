Пользователь Twitterс ником @whatisnyопубликовал курьезное видео с перекусом белки. В ролике животное снято на дереве, спешно поедающим рулет с яйцом. При этом лакомство достигает половины размера самой белки, пишет The Mashable.

Вероятно, белка стащила еду из ближайшего ресторана. Судя по тому, как она с ним справляется, это далеко не первый рулет в ее жизни.

Ранее мы писали, что панды устроили драку за дерево.