Мы уже не можем представить свою жизнь без интернета на мобильном устройстве. Однако далеко не всегда он работает так, как хотелось бы. О том, как ускорить работу 3G/4G интернета пишет Рortaltele.

Как повысить скорость 3G/4G интернета?

Большая часть модемов и маршрутизаторов работает под управлением операционных систем Linux, Windows, Android, Mac OS или IOS. Для того, чтобы соединение с 3G/4G интернетом происходило на максимально возможной скорости, необходимо закрыть все фоновые процессы и полностью разгрузить процессор компьютера или иной техники. Перед замером скорости 3G/4G интернета рекомендуется заказать профессиональную чистку программного обеспечения ПК. Если компьютер находится в идеальном состоянии, как в аппаратном, так и в программном смысле, однако скорость подключения к 3G/4G интернету оставляет желать лучшего, проверьте целостность самого модема или маршрутизатора. Снижение скоростного порога может вызывать перегрев техники, вызванный сильной запыленностью, повреждениями клемм на USB-конвектора, а также попаданием влаги на рабочие элементы. На следующем этапе необходимо замерить напряжение в сети питания 3G/4G сетевого оборудования. Если уровень напряжения в розетке существенно выше или ниже необходимого по техническим параметрам, это может перегружать процессор оборудования для интернета и приводить к снижению скорости.

В последнюю очередь проверяйте настройки 3G/4G интернета через программный интерфейс модема или маршрутизатора. Возможно, настроено подключение через низкоскоростные каналы, установлен лимит на прием и отдачу данных. Во многих случаях достаточно перезагрузить устройство специальной кнопкой.

Если ничего не помогает, попробуйте обновить драйвер модема для 3G/4G интернета или запросите техническую помощь эксперта. Не стесняйтесь обращаться за консультациями и в колл-центр вашего провайдера.