Приметы на 5 января: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
Издавна считается, что человеку, рожденному 5 января после заката солнца, на протяжении всей жизни будет везти, кроме того он сумеет выйти из любой передряги победителем.
В этот день принято наводить в доме порядок, делать влажную уборку, кроме того молиться Богородице. Тем, у кого на 5 января назначена серьезная операция, по возможности следует перенести ее на другую дату.
Вообще, стоит быть предельно осторожным с любыми острыми предметами, так как любая рана будет очень долго заживать. Если вы решили раздать долги именно в этот день, то будьте готовы к тому, что впоследствии вам придется занимать еще больше.
Приметы на 5 января
- Заметили, что появившиеся над лесом синие пятна постепенно начали светлеть и совсем исчезли, значит, в ближайшие дня потепления точно не будет.
- На закате солнце имеет зеленоватый отлив – назавтра ожидается небольшая облачность.
- Если в печи или камине огонь ярко-красный, а в трубе сильная тяга, то вскоре ударят крепкие морозы.
- Пошел снег и поднялся сильный ветер, значит, июль выдастся дождливым и пасмурным.
Узнайте также, какие 12 блюд должны быть на Рождественском столе.
по теме
12 блюд на Рождество: что обязательно должно быть на столе
7 января Украина отмечает Рождество Христово 2019. Накануне нас ждет Рождественский сочельник
Святки 2019: когда начинаются и что нельзя делать
Во время Святочной недели каждый желающий сможет привлечь благополучие и даже узнать свое будущее
Приметы на 4 января: что категорически нельзя делать
В этот день беременным женщинам принято молиться Святой Анастасии и просить у нее благополучных родов и здорового ребенка
Приметы на 3 января: что категорически нельзя делать
Сны, приснившиеся со 2 на 3 января, являются вещими
Приметы и суеверия: как привлечь удачу в Новый год 2019
Чтобы все хорошее осталось с вами, а неприятности обошли вас стороной, необходимо знать о важных новогодних приметах.