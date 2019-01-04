Издавна считается, что человеку, рожденному 5 января после заката солнца, на протяжении всей жизни будет везти, кроме того он сумеет выйти из любой передряги победителем.

В этот день принято наводить в доме порядок, делать влажную уборку, кроме того молиться Богородице. Тем, у кого на 5 января назначена серьезная операция, по возможности следует перенести ее на другую дату.

Вообще, стоит быть предельно осторожным с любыми острыми предметами, так как любая рана будет очень долго заживать. Если вы решили раздать долги именно в этот день, то будьте готовы к тому, что впоследствии вам придется занимать еще больше.

Приметы на 5 января

Заметили, что появившиеся над лесом синие пятна постепенно начали светлеть и совсем исчезли, значит, в ближайшие дня потепления точно не будет.

На закате солнце имеет зеленоватый отлив – назавтра ожидается небольшая облачность.

Если в печи или камине огонь ярко-красный, а в трубе сильная тяга, то вскоре ударят крепкие морозы.

Пошел снег и поднялся сильный ветер, значит, июль выдастся дождливым и пасмурным.

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