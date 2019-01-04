Выборы 2019: за кого будут голосовать украинцы (опрос) [ Редактировать ]
Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг" с 16 по 22 декабря 2018 года провели опрос среди украинцев, согласно которому среди тех, кто уже определился, за Ю. Тимошенко готовы проголосовать 18,6%, за В. Зеленского - 15%, за Ю. Бойко - 11,8%, за А. Гриценко - 11,2%, за П. Порошенко - 10,7%, за О. Ляшко - 8,3%.
В то же время рейтинг Александра Вилкула (представителя "ахметовского" крыла "Оппозиционного блока") остается на уровне статистической погрешности - 1,9%.
У партий, среди тех, кто уже определился со своим выбором:
- Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю. Тимошенко) поддерживают 19%,
- партию "Слуга народа" (В. Зеленский) -14,8%,
- "Гражданскую позицию" (А. Гриценко) - 11,7%,
- "Оппозиционную платформу - За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович) - 11,3%,
- Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю. Луценко) - 10,9%,
- за Радикальную партию Олега Ляшко - 8,4%.
За "Оппозиционный блок", представленный политиками "ахметовского" крыла А. Вилкулом и В. Новинским, готовы проголосовать 2,7% избирателей, что делает партию заведомо непроходной на парламентских выборах.
Если сравнивать эти данные с результатами опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в начале декабря, видно, что президентский рейтинг Юрия Бойко вырос на 0,7% - с 11,1% до 11,8%, т.е. показывает устойчивую тенденцию к росту.
Напомним, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.
по теме
Побороти насильство: США накрила хвиля злочинності
Неоголошена війна 21 сторіччя. Чому у світі почастішали збройні напади і навіть наймогутніші держави не в змозі впоратися з терористами-одинаками?
Рейтинги кандидатів: які політичні сили пройдуть до Парламенту
Якби вибори відбулись цієї неділі, - хто пройшов би до Верховної Ради?
Гриценко "забанил" на FB журналиста за публикацию расследования о его спонсорах
Украинский журналист и блогер Владимир Бойко сообщил, что экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко ограничил ему возможности комментировать или "тегать" политика на Facebook
Народ платит за лечение из собственного кармана из-за Минздрава - Валерий Дубиль
За 11 месяцев Министерство здравоохранения своевременно не использовало почти 9 млрд грн из выделенных ему средств налогоплательщиков
Тільки зміна влади зупинить ескалацію на Донбасі - Юрій Бойко
У політсилі вважають, що "мінський" формат потрібно розширити, долучивши до перемовин Сполучені Штати, а не лише представників самопроголошених республік та Росії