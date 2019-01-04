Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг" с 16 по 22 декабря 2018 года провели опрос среди украинцев, согласно которому среди тех, кто уже определился, за Ю. Тимошенко готовы проголосовать 18,6%, за В. Зеленского - 15%, за Ю. Бойко - 11,8%, за А. Гриценко - 11,2%, за П. Порошенко - 10,7%, за О. Ляшко - 8,3%.

В то же время рейтинг Александра Вилкула (представителя "ахметовского" крыла "Оппозиционного блока") остается на уровне статистической погрешности - 1,9%.

У партий, среди тех, кто уже определился со своим выбором:

Всеукраинское объединение "Батькивщина" (Ю. Тимошенко) поддерживают 19%,

партию "Слуга народа" (В. Зеленский) -14,8%,

"Гражданскую позицию" (А. Гриценко) - 11,7%,

"Оппозиционную платформу - За жизнь" (Ю. Бойко, В. Рабинович) - 11,3%,

Блок Петра Порошенко "Солидарность" (Ю. Луценко) - 10,9%,

за Радикальную партию Олега Ляшко - 8,4%.

За "Оппозиционный блок", представленный политиками "ахметовского" крыла А. Вилкулом и В. Новинским, готовы проголосовать 2,7% избирателей, что делает партию заведомо непроходной на парламентских выборах.

Если сравнивать эти данные с результатами опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в начале декабря, видно, что президентский рейтинг Юрия Бойко вырос на 0,7% - с 11,1% до 11,8%, т.е. показывает устойчивую тенденцию к росту.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовал избирательный процесс очередных выборов президента 2019.