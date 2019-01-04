К чему приводит ежедневное употребление яиц [ Редактировать ]
Совместный проект британских и китайских учёных помог доказать, что наличие одного куриного яйца в ежедневном рационе снижает риск инсульта более, чем на 25%. Об этом пишет "Медицина 2.0".
Эксперимент проводился на протяжении девяти лет и в нём приняли участие 500 тысяч добровольцев возрастом от 30 до 80 лет. Но способность свести к минимуму вероятность инсульта – не единственная «суперспособность» яиц. Если добавлять их в пищу каждый день, на 18-20% уменьшится вероятность и других заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ранее болезни сердца занимали лидирующую позицию среди причин смертности людей зрелого и пожилого возраста. Примерно половина всех летальных случаев – из-за инфарктов или инсультов. В поисках профилактики таких опасных болезней, учёные исследовали также влияние на организм томатов, и веществ, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.
Фармацевты из США даже запатентовали специальный препарат, который должен был восполнить дефицит вещества в организме и снизить риск сердечных заболеваний.
Ранее мы писали, что линии на ладонях определяют судьбу.
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