Почему сильно выпадают волосы, от чего это зависит, каковы наиболее частые причины облысения и какие есть средства для роста волос? Об этом пишет "Сегодня".

На самом деле причин, почему выпадают волосы у женщин и мужчин, может быть множество. И важно разобраться, что именно спровоцировало потерю волос. А уже после этого можно приступать к решению проблемы облысения и восстанавливать рост волос.

Процесс естественного старения волос

Каждый волос имеет свой срок жизни, по истечении которого он должен выпасть. А на его месте затем формируется и вырастает новый. Нормальной считается потеря около полусотни волосков за сутки.

Почему волосы выпадают: наследственность

Выпадение волос может быть спровоцировано наследственностью, если у кого-то из членов семьи наблюдалось раннее облысение.

Почему выпадают волосы у женщин: причина в гормональном сбое

Потеря волос у женщин нередко наблюдается из-за различных гормональных изменений. К примеру, взросление, начало половой жизни, беременность, прием контрацептивов, менопауза и т.д.

Почему сильно выпадают волосы: из-за болезни

К обильному выпадению волос может привести общее снижение иммунитета, а также прием лекарств, патологии в организме, непосредственно проблемы с кожей и другие заболевания. Например, сахарный диабет, заболевание щитовидной железы, вегетососудистая дистония, остеохондроз, аллергия, себорея, дерматит, стригущий лишай, инфекция и т.д.

Недостаток витаминов и жесткие диеты провоцируют выпадение волос

Волосы могут клочьями оставаться на расческе из-за неправильной диеты, авитаминоза или дефицита необходимых минералов. К примеру, недостаток железа, магния, цинка, кальция провоцирует не только общую слабость, но и интенсивное выпадение волос.

Почему осенью выпадают волосы: депрессия и стресс

Осень - для многих период депрессивного состояния, повышенного стресса и хандры. Организм отзывается на подавленное настроение упадком сил и выпадением волос. Также к резкому облысению приводят физические перегрузки, эмоциональные переживания, недосыпание.

Выпадают волосы: причина в плохом уходе

Часто волосы выпадают из-за того, что женщины склонны злоупотреблять всевозможными химическими средствами для ухода, окрашивания и укладки волос, а также применять горячий фен, плойку, утюжок, термобигуди и т.д.

Выпадают волосы: по причине загрязнения окружающей среды

Повышенный радиационный фон, загрязненный воздух и вода, некачественные продукты негативно влияют на состояние организма в целом и волос в частности. Кстати, сюда же можно отнести неправильное питание, злоупотребление некоторыми продуктами, а также алкоголь и курение.

Выпадение волос: причина в перепадах температуры

Резкие скачки температуры тела в течение болезни могут спровоцировать такую реакцию организма как выпадение волос. Но перепады температуры воздуха и нахождение на морозе без головного убора - это также враги здоровых волос.

Какие же есть средства, которые укрепляют волосы, предотвращают их выпадение и улучшают рост?

Народные средства против выпадения волос

Существует множество методов и средств народной медицины, которые отлично помогают при выпадении волос. К примеру, мед, имбирь, лопух, крапива, полынь, репейное и касторовое масло, лук, горчичные маски питают кожу головы, оказывают укрепляющее действие, усиливают рост новых волос.

Чтобы не допустить проблемы выпадения волос, следует не доводить организм до крайностей, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, избегать стрессов, укреплять иммунитет, и тогда волосы отзовутся прекрасным состоянием, пышностью и красотой.

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