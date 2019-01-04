Александр Усик ответил на предложение принять гражданство России [ Редактировать ]
Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заверил, что не откажется от гражданства Украины, несмотря на предложения разных стран, в числе которых Россия. Об этом он заявил в интервью изданию Expres.
"Имел предложения от пяти стран стать их гражданином и выступать за чужие сборные. Россия также в этом перечне. Но я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем", - отметил Александр Усик.
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