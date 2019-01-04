Тропический ураган "Пабук", его название с лаосского означает "гигантский сом", достигает провинции Накхонситхаммарат с 220-километровой береговой линией. Ураган стал самым мощным за полвека - волны достигают 7-метровой высоты.

Some areas in Pak Phanang district in Nakhon Si Thammarat are flooded after tropical storm #Pabuk reached the district.



📹Sakulrat Sukanant pic.twitter.com/7XUQNxJwhv — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 4 января 2019 г.

Первой жертвой тропического шторма "Пабук" в Таиланде стал 56-летний россиянин. Об этом сообщает Bangkok Post.



По данным полиции, семья, отдыхавшая на острове Самуй, проигнорировала запрет на купание в море и отправилась плавать. Сильное течение почти унесло девушку, но ее спас отец.

Сам он, однако, выбраться из воды не смог.

Для жителей региона приготовлено 90 укрытий, которые могут вместить в себя 86 тыс. человек. Скорость урагана в эпицентре достигает 65 км/ч.

Ранее сообщалось о мощном цунами в Индонезии.