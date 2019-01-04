Умер знаменитый украинский врач [ Редактировать ]
4 января умер заслуженный врач-кардеолог Украины Василий Пришляк, сообщает издание "Бизнес.медиа". Врач скончался в Тернополе. Отмечается, что 14 января ему должно было бы исполнится 90 лет.
Василий Пришляк - лауреат первой в истории Украины Национальной медицинской премии, кандидат медицинских наук, преподаватель, ученый. Он был одним из первых выпускников Тернопольского медицинского института, 39 лет работал в качестве ассистента кафедры пропедевтической терапии, а последние 25 лет был доцентом кафедры госпитальной терапии.
После прекращения научно-педагогической деятельности в университете врач более десяти лет оказывал консультативную помощь многим больным в Тернопольской области.
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