Фото: weltcup-oberhof.com

После небольшого перерыва великий биатлон возвращается на экраны. Новый календарный год, по традиции, возьмет старт в Оберхофе, где с 10 по 13 января состоится четвертый этап Кубка мира.

Оберхоф (в переводе с немецкого "Oberer Hof" означает "высокий постоялый двор") - маленький городок в горах центральной части Германии, входящий в состав района Шмалькальден-Майнинген.

Фото: oberhof.de

О его запоминающихся чертах можно сказать двумя словами - там ветрено и сурово. Однако суровость этого места скрашивается праздничной атмосферой и отзывчивостью местных жителей.

Этап в Оберхофе решением IBU был включен в серию "Золотая классика". Арена стабильно принимает первые в новом году этапы мирового Кубка на биатлонном стадионе DKB-Ski-Arena, возведенном в 1982 году.

Oberhof Skiarena / Фото: wikipedia.org

Сам стадион расположен на высоте примерно 814 метров, а трасса имеет перепад высот от 774 до 839 метров над уровнем моря. Таким образом, во время гонок на трассе Оберхофа спортсменам приходится преодолевать подъемы длиной от 200 до 414 метров в зависимости от вида гонки, что делает трассу невероятно сложной. Вместимость стадиона - 12 тысяч зрителей, еще 8 тысяч могут расположиться вдоль трассы.

4-й этап Кубка мира, Оберхоф. Расписание гонок:

10 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины

11 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины

12 января, 13:45. Гонка преследования, 10 км, женщины

12 января, 16:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

13 января, 12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

13 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

В 2018 году украинские биатлонисты провели данный этап на хорошем уровне. Вита Семеренко завоевала "бронзу" в гонке преследования, у мужчин Дмитрий Пидручный завершил "пасьют" пятым. Эстафеты прошли при ужасных погодных условиях, которые внесли коррективы в результаты.