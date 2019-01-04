С 10 по 13 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 годов. В рамках этапа запланировано шесть гонок в трех дисциплинах: спринты, гонки преследования и эстафеты.

Любители биатлона со всего мира смогут увидеть спортивные баталии Оберхофа в прямом эфире на украинских телеканалах "UA:Перший" и "Спорт 1", а также на спутниковом телеканале Eurosport 1.

Расписание прямых трансляций (указано киевское время GMT +2):

10 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "UA:Перший".

11 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "UA:Перший".

12 января, 13:45. Гонка преследования, 10 км, женщины - "Eurosport 1", "UA:Перший".

12 января, 16:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины - "UA:Перший", "Eurosport 1".

13 января, 12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины - "Спорт 1", "UA:Перший".

13 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины - "Спорт 1", "UA:Перший".

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