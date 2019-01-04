Биатлон. Оберхоф: где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира [ Редактировать ]
С 10 по 13 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 годов. В рамках этапа запланировано шесть гонок в трех дисциплинах: спринты, гонки преследования и эстафеты.
Любители биатлона со всего мира смогут увидеть спортивные баталии Оберхофа в прямом эфире на украинских телеканалах "UA:Перший" и "Спорт 1", а также на спутниковом телеканале Eurosport 1.
Расписание прямых трансляций (указано киевское время GMT +2):
10 января, 15:30. Спринт, 7,5 км, женщины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "UA:Перший".
11 января, 15:30. Спринт, 10 км, мужчины - "Eurosport 1", "Спорт 1", "UA:Перший".
12 января, 13:45. Гонка преследования, 10 км, женщины - "Eurosport 1", "UA:Перший".
12 января, 16:00. Гонка преследования, 12,5 км, мужчины - "UA:Перший", "Eurosport 1".
13 января, 12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины - "Спорт 1", "UA:Перший".
13 января, 15:30. Эстафета, 4х7,5 км, мужчины - "Спорт 1", "UA:Перший".
Читайте также: анонс этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
по теме
Биатлон. Оберхоф: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира
После небольшого перерыва великий биатлон возвращается на экраны
Биатлон. Нове-Место: где и когда смотреть гонки третьего этапа Кубка мира
20 декабря в чешском Нове-Место стартует третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/19
Биатлон. Нове-Место: расписание гонок третьего этапа Кубка мира
C 20 по 23 декабря в чешском Нове-Место состоится третий этап Кубка мира по биатлону
Спортивная Украина: главные итоги 2018 года (ч.2)
Уходящий 2018 год был богат на яркие и масштабные спортивные события
Жеребьевка Лиги Европы: все пары 1/16 финала
17 декабря определились пары плей-офф стадии 1/16 финала Лиги Европы