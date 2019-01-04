В британском городе Киртон 24-летний местный житель по имени Билли Хикс устроил пожар в доме бывшей девушки во время новогодней вечеринки. Он не хотел, чтобы его возлюбленная была в отношениях с другим парнем, пишет "Сегодня".

Британец с канистрой пришел в дом бывшей девушки 1 января и начал все поливать бензином. Он кричал: "Ты никому не достанешься", затем поджег дом. В результате Билли и еще двое людей погибли.

Выжившая девушка подала иск в суд. С тех пор полиция начала расследование трагедии, однако они никого не ищут, ведь подозреваемый умер во время пожара. Друзья также уже начали сбор средств для пострадавших.

Ранее грабитель напал на девушку и пожалел об этом.