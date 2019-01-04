На горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы [ Редактировать ]
В северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины, возможно, погибли четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести, сообщает AP.
По данным агентства, у спасателей "больше нет никаких надежд найти кого-либо живым", так как "невозможно прожить почти два дня в снегу". Сообщается, что лыжники пропали в среду, 2 января, около 15.00 по Гринвичу.
Поисково-спасательная операция с привлечением вертолета была начата после схождения лавины шириной 300 метров. В четверг, 3 января, сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.
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