Збільшується і чисельність "Опозиційної платформи - За життя". Політсила продовжує розширювати свої лави, об'єднуючи опозиційні сили. За словами її засновника, Юрія Бойка - головні цілі - це забезпечення миру на Донбасі та поліпшення соціального та економічного стану в країні.

"Я думаю, що об'єднатись нам заважають амбіції, але лідер партії "За Життя" Вадим Рабінович показав на власному прикладі, що треба як він - відмовився від особистих амбіцій. І ми пішли на об'єднання і вважаю, що зробили правильно. І амбіції повинні відійти на другий план. Тому що сьогодні надзвичайно важка ситуація в країні, надзвичайно складна економічна, політична і всі інші кризи вирують в країні і для того, щоб побороти їх треба - об'єднавшись. І перш за все тільки об'єднавшись, можна принести мир в країну - те, що хочуть всі люди.

Ми роз'ясняємо свою позицію. Це головне. І люди бачать, що ми стоїмо на принципових позиціях, що ми відстоюємо інтереси власного виборця. І це викликає повагу, довіру до нас. Насправді це найкраща агітація, коли є позиція і ти її відстоюєш. Тоді до тебе приходять люди", - говорить Юрий Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За Життя".