ЦВК відмовила у реєстрації Володимиру Ратушу [ Редактировать ]
Деяких кандидатів у президенти офіційно зареєстрували у ЦВК. Сьогодні відповідне посвідчення отримав Олександр Шевченко. Він подав документи до Виборчої комісії першим 31 грудня.
Та є й такі, кому в реєстрації відмовили наприклад, Володимир Ратуш, який не дотримав процедуру подання документів і, головне, не вніс обов'язкову заставу в розмірі двох з половиною мільйонів гривень.
"Подана Ратушем Володимиром Борисовичем заява про самовисування кандидатом на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року не засвідчена в установленому законом порядку, що вказує на порушення ним установленого ч.1. ст. 48 закону України про вибори президента України порядку самовисування", - говорить Леонтій Шипілов, член центральної виборчої комісії.
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