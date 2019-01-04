Під Авдіївкою продовжуються зіткнення з бойовиками [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї в районі хутора Вільний на Луганському напрямку. Напружена ситуація і поблизу Авдіївки. На позиціях там побував Геннадій Вівденко.
На позиціях під Авдіївкою наші бійці відзначають - хоча противник деморалізований, однак агресії не припиняє. Буквально сьогодні вночі вдалося відбити атаку диверсійної групи.
Юрій щойно з чергування. Каже - вже давно не було так важко.
"Благодаря тепловизору увидели. Отбили их наступление сегодня очень близко было. Ну, на счастье все закончилось хорошо. Смена наша закончилась нормально. Отогнали, никто не пострадал", - говорить Юрій, боєць 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр".
Під час бесіди противник відкриває вогонь з кулемета. Окупаційні війська тут постійно нагадують про себе.
"Щас по моему идут вистрели из крпунокалиберного пулемета. Тут частенько простреливаеться", - говорить Юрій, боєць 93 механізованоі бригади "Холодний Яр".
За противником стежать через систему відеокамер. Телевізійним групам цю роботу знімати не можна.
"Камери в нас наведені на спостережні точки, як поводе себе противник простерлює по позиціям працюють і по шахті і по нашим позиціям. Вчора працювали стрілкотня", - говорить Роман, боєць 93 механізованої бригади "Холодний Яр".
Андрій - один з тих, кого називають "кіборгами" - адже він обороняв донецький аеропорт. Офіцер нині керує підрозділом у кількох кілометрах від ДАПу, уважно стежить за пересуванням бронетехніки ворога.
"За мінськими домовленостями важкоъ техніки не повинно буть за 20 кілометрів від позицій, але ж незаконні збройні формування підкріплені збройними військами Російської Федерації цих домовленостей не придержуються", - говорить Андрій.
За словами українських піхотинців, російські найманці на цьому напрямку вже знають - проти них зайшли завзяті та мотивовані бійці з Дніпра та Кривбасу. Зокрема, саме тут з 2014 до 2015 року вони крок за кроком звільняли українську землю. І зараз - відкривають вогонь у відповідь за першим проявом агресії.
"Застосовуєм стрілецьку зброю по іншому не можна вони нас дуже бояться. Бояться, що зайшла 93 бригада і тому дуже налякані. Ну, ми дамо відсіч гідну", - говорить Віктор, боєць 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр"
З цієї позиції під Авдіївкою українським військам вдалося за роки війни просунутися на кілька кілометрів уперед - до передмістя Донецька - району "Спартак". І віддавати звільнене - українські воїни не збираються.
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