Ізраїль завершує будівництво чергової стіни, цього разу... підводної. Її призначення захист від диверсантів Хамас. Під час останньої війни терористи намагалися використати для нападів загони бойових плавців. Подробиці знає Антон Готліб.

Це трапилося в 2014 під час війни з Хамас. Група диверсантів-водолазів проникла з моря на ізраїльську територію. Їх вчасно виявили і знищили.

Тоді цей випадок викликав значне пожвавлення серед експертів у галузі безпеки. Вони визнали, що в терористів з'явився новий шлях для проникнення - морський.

І треба терміново щось робити. Ізраїль зазвичай швидко реагує на нові загрози, цей раз винятком не став. На кордоні з Газою почалося термінове будівництво підводних загороджувальних споруд. Уперше опубліковано зйомку, що дає уявлення про вигляд морського бар'єра.

Здавалося б, країна захищена з усіх боків - з повітря. Її прикривають п'ять шарів протиповітряної та протиракетної оборони. Побудовано стіни й паркани на кордонах з Єгиптом, Йорданією, Ліваном та Сирією. Після виявлення цілої мережі тунелів створено систему підземного захисту - вона не лише перешкоджає появі нових ходів, а й виявляє вже прокладені.

"Треба сказати, що загрози в останні 15 років з'являються з такою швидкістю й такі різноманітні, що держава ледь встигає на них реагувати. Зрозуміло, це вимагає колосальних витрат і великого напруження від економіки. Ми одночасно ведемо кілька масштабних проектів у сфері безпеки, які коштують купу грошей", - говорить Іцхак Моршена, експерт у галузі безпеки.

Але якщо не захищатися, вийде набагато дорожче. Одночасно з будівництвом підводної стіни на півдні, на півночі триває масштабна операція. Там виявили вже п'ятий тунель, прокладений Хезболлою на ізраїльську територію з Лівану. Частину ходів підірвали, частину - залили бетоном. Операцію припинять лише після того, як армійські інженери обстежать, без жодного перебільшення, кожен метр кордону.

За останню чверть століття Ізраїль перетворився на справжній бункер. Якщо не сказати - фортецю. Наземні, підземні й навіть підводні стіни захищають країну з усіх боків. Але тут не мають ілюзій, чудово розуміючи, що поява нової загрози лише питання часу.