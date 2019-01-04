Контрольований "брекзит" чи крок у безодню невизначеності? У Британії не відкидають найгіршого варіанту виходу з ЄС - за відсутності угоди. І з наступного тижня в країні проводитимуть інформаційну кампанію серед населення, щоб пояснити як підготуватися до такого сценарію. Наскільки він можливий? Дивіться далі.

Тема "брекзиту" не залишає інформаційне поле Британії навіть на свята. До виходу з ЄС - менш ніж три місяці, за яким він буде сценарієм - досі невідомо. Варіантів два: або за наявної угоди, підготовленої урядом і схваленої у Брюсселі, або - без неї. Тоді країні доведеться терміново вирішувати головні питання взаємодії з ЄС, що стосуються торгівлі, транспортного сполучення, міграції, безпеки тощо. А це може серйозно вдарити по економіці королівства. І такого сценарію не відкидає міністр у справах "брекзиту" Стівен Барклай.

Щоб наслідки такого варіанту ні для кого не стали сюрпризом, з наступного вівторка відомство у справах "Брекзиту" почне новий етап інформаційної кампанії. За допомогою радіо та соціальних мереж населення готуватимуть до можливих радикальних змін у державі.

Про ризики виходу Великої Британії з ЄС без угоди нещодавно попереджали й у Скотленд-Ярді. Голова відомства заявила, що цей варіант призведе до додаткових витрат і може загрожувати безпеці королівства. Зокрема, буде ускладнено доступ до загальноєвропейських баз даних, складніше проходитиме процес екстрадиції громадян з-за кордону.

"Доведеться замінити певні інструменти, які ми зараз використовуємо для доступу до баз даних і за допомогою яких можемо швидко затримувати злочинців. Нам доведеться замінити цю систему іншою, що має бути не менш ефективною, наскільки це можливо. Без сумніву, на це будуть виділені великі суми, і потенційно це нестиме ризики для населення", - говорить Крессіда Дік, голова Скотленд-Ярду.

Щоб уникнути серйозних ризиків, зусилля Терези Мей зараз спрямовані на те, аби за допомогою Брюсселя переконати депутатів стати на її бік. І це голові уряду вдасться - впевнений міністр закордонних справ.

"Коли Тереза Мей отримає запевнення, що угода, яка вже готова, не залишить нас у пастці митного союзу проти волі британців, я думаю, тоді їй вдасться здобути прихильність парламенту. І це саме те, чого прагне британський народ", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.

Чи вдасться прем'єру провести угоду через парламент - буде відомо приблизно за два тижні. Депутати повертаються до роботи з різдвяних канікул сьомого січня, а голосування має відбутися після 14 числа.