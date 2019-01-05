Когда колядуют, щедруют и посевают в 2019 году [ Редактировать ]
7 января в Украине отмечается Рождество православное-2019, а накануне Рождественский сочельник. А это значит, что приближается пора колядок, щедриков и посевания.
Когда колядуют в 2019-м, а когда щедруют и посевают
В колядках часто упоминается "Коляда", ключевыми словами в щедровках являются "щедрый вечер" и "добрый вечер", а в посевалках так и поется: "Сею, сею, посеваю" (а еще упоминается святой Василий, день памяти которого приходится на 14 января, то есть аккурат после Старого Нового года).
При этом в колядках поется про рождение Иисуса Христа, прославляется это событие. Щедровками и посевалки призваны "заманить" благополучие в дом, "нажелать" хозяевам добра и щедрой жизни.
Считается, что щедривки и колядки защищают дом от злых сил, а хозяев – от всяких неприятностей в этом году.
- когда нужно колядовать – вечером 6 января и всё 7 января;
- когда щедруют – исключительно вечером 13 января;
- когда "сеют веют посевают" – с утра 14 января (то есть сразу после Старого Нового года) и днем.
Причем посевают исключительно мужчины: считается, что если первым в дом 14 января зайдет именно парень, то год будет богатым и успешным, так что женщинам с утра на День Василия лучше в гости не ходить.
Узнайте также, когда святки в 2019 году, и что нельзя делать в эти дни.
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