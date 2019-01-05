Официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко утром 5 января прибыла в турецкий Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен предоставить митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Соответствующее фото обнародовал спикер Верховной Рады Андрей Парубий в своем Twitter.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 января 2019 г.

Как видно на фото, в числе украинской делегации есть предстоятель ПЦУ Епифаний, экс-президент Виктор Ющенко, министр обороны Украины Степан Полторак, глава ВР Андрей Парубий и ряд священнослужителей.

Также в Стамбул прибыл президент Петр Порошенко с супругой Мариной.

Історичний візит @poroshenko до Стамбулу розпочався / Historic visit of @poroshenko to Istanbul has begun pic.twitter.com/bV7zntT3bF — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

По словам главы государства, для него большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отправиться в Стамбул, где 6 января Варфоломей предоставит Украине Томос.

"Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины",- подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.